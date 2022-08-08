В Болгарии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Болгарии, на юге черноморского побережья страны, пилот получил травмы, сообщает в понедельник полиция города Бургас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На борту легкомоторного самолета находился один человек - 55-летний опытный пилот из города Плевен. Летчик обнаружил течь масла из двигателя и принял решение об экстренной посадке в поле", - говорится в сообщении.

Во время посадки самолет перевернулся, пилот получил травмы головы и был госпитализирован, он находится в сознании. Ведется расследование обстоятельств происшествия.