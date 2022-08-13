Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ, пока сможет

Сербия сохранит свою политику по вопросу антироссийских санкций и не будет вводить их до тех пор, пока сможет. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу Prva TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем сохранять свою политику [по вопросу введения санкций против России] столько, сколько сможем. А мое "сколько сможем" тверже, чем у всех других на политической сцене, чем клятвы на Библии, и на крови, и не знаю на чем там еще. Наша политика - быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми", - заявил Вучич.

"Конечно, когда они [ЕС] нам скажут, что осталось шесть месяцев до вступления в Европейский союз, мы согласуем свою политику с их требованиями и будем намного справедливее, чем некоторые другие. Поскольку мы обязаны до конца срока вступления в ЕС согласовать свою политику с ними, мы обязательно это так и сделаем", - иронично добавил сербский президент.