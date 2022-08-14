Трасс прогнозируют победу в гонке за кресло премьера Великобритании

Большинство членов Консервативной партии собираются отдать свой голос за главу МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе выборов нового руководителя партии, который станет следующим премьер-министром королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет The Guardian, ссылаясь на опрос Opinium. Согласно исследованию, 61% консерваторов поддерживает министра иностранных дел, а ее оппонента экс-главу минфина Великобритании Риши Сунака — лишь 39%.

Как отмечается, оба кандидата проиграли бы уходящему главе Консервативной партии, премьеру Великобритании Борису Джонсону. Так, в случае политической дуэли между действующим руководителем кабмина и Трасс, около 63% консерваторов поддержали бы Джонсона и лишь 22% выступили на стороне главы МИД королевства. Схожий сценарий ожидал бы и Сунака, если бы он боролся против уходящего премьера, то 68% консерваторов проголосовали бы за Джонсона и только 19% за экс-министра финансов.

При этом, что касается противостояния между Трасс и Сунаком, то, по исследованию, 14% консерваторов поддерживают главу МИД из-за «неприязни» к бывшему руководителю минфина, еще 14% объяснили свой выбор большим доверием к министру иностранных дел, а 10% в качестве причины назвали ее верность Джонсону и отказ от призывов к отставке премьера. К слову, 2% консерваторов признались, что их выбор в пользу Трасс связан с «расовой или этнической принадлежностью» — Сунак является потомком индийских мигрантов, прибывших в Великобританию в 70-х годах прошлого века.