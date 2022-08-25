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Вучич объявит имя нового премьера в течение 48 часов

Европа Материалы 25 августа 2022 00:32 (UTC +04:00)
Вучич объявит имя нового премьера в течение 48 часов

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Президент Сербии Александар Вучич объявит имя нового премьера в течение 48 часов. Об этом сербский президент заявил в среду по результатам заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно конституции, я озвучу свое предложение в течение 48 часов - в пятницу вечером или в субботу утром", - заявил Вучич, отметив, что президиум обсуждал две кандидатуры на пост премьер-министра - предыдущего премьера Аны Брнабич и градоначальника Нови-Сада Милоша Вучевича. По словам президента, президиум партии отказался выбирать кандидатуру нового премьера голосованием, предложив выбрать нового главу правительства президенту, как это предписано конституцией.

"Тем не менее оба - и Ана Брнабич, и Милош Вучевич - в любом случае будут в составе нового правительства", - подчеркнул президент.

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