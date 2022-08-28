Премьер Франции не исключила введения налога на сверхприбыли крупных корпораций

Премьер-министр Франции Элизабет Борн допустила возможность введения в стране налога на сверхприбыли для крупных корпораций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего я считаю, что компании, которые получают сверхприбыли, должны обеспечивать покупательную способность французов, - заявила она в интервью газете Le Parisien, опубликованном в субботу. - Я не закрываю дверь для возможности введения налога на сверхприбыли".

В то же время премьер-министр заявила, что считает конкретные финансовые меры со стороны этих компаний в адрес населения полезнее, чем увеличение налоговых поступлений в бюджет. В первую очередь эти шаги могут быть выражены в снижении цен для потребителей и увеличении благосостояния ее рядовых сотрудников. Одной из мер, по ее словам, могло бы стать увеличение "премии покупательной способности", которая выплачивается без социальных отчислений и налогов.

"В нынешней ситуации каждый должен нести ответственность, и у меня будет возможность напомнить об этом в понедельник в [объединении французских предпринимателей] MEDEF. Мы продолжаем снижать налоги, и я не собираюсь кардинально менять свою позицию, чтобы начинать облагать налогами весь бизнес. С другой стороны, повторяю, никто не поймет, если компании будут получить сверхприбыль, когда французов беспокоит их покупательная способность", - пояснила министр.

Борн также заверила, что государство не допустит резкого роста цен на электроэнергию и газ в 2023 году после окончания государственного регулирования тарифов. Она пообещала, что власти "смягчат эффект" от освобождения тарифов и будут принимать конкретные меры в отношении наиболее уязвимых слоев населения. "Французы могут быть спокойны, мы смягчим рост, мы не позволим взлететь ценам на энергоносители", - заявила премьер-министр.

Экономия и экология

Глава правительства пообещала, что в рамках проекта бюджета на 2023 год правительство ставит целью сократить дефицит бюджета страны до 3% (по итогам 2022 года ожидается около 5-5,5%). Еще одной задачей станет снижение размера госдолга: по данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), в конце марта он достигал €2,9 трлн, что составляло 114,5% от годового ВВП страны.

Кроме того, Борн, которая в нынешнем правительстве наделена также полномочиями по планированию экологической повестки, заявила о планах по созданию "зеленого фонда" в размере €1,5 млрд. Он будет предназначен для поддержки местных властей, чтобы они могли ускорить процессы в рамках экологического перехода в промышленности и энергетике.