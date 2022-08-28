Трасс в случае избрания премьером Великобритании намерена резко сократить НДС

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания в сентябре лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Соединенного Королевства на смену Борису Джонсону намерена пойти на крупнейшее сокращение НДС в истории страны. Как пишет в воскресенье газета Sunday Telegraph со ссылкой на источники, снижение ставки налога с 20% до 15% стало бы крайним шагом в борьбе с резко растущей стоимостью жизни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в материале, Трасс может пойти по пути лейбориста Гордона Брауна, который в свою бытность премьером в 2007-2010 годах урезал на год НДС с 17,5% до 15% в условиях финансового кризиса 2008 года.

В пятницу Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства объявило, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80%, то есть до рекордных £3 549 ($4,2 тыс.) в год. В результате этого увеличения размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на £1 578 ($1,86 тыс.) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле, когда они подскочили сразу на 54%, до £1 971 в год ($2,33 тыс.). По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут взлететь до £7,7 тыс. (чуть более $9 тыс.).

Согласно анализу Института финансовых исследований, сокращение НДС на 5% будет обходиться британскому бюджету в £3,2 млрд ($3,8 млрд) в месяц, или £38 млрд ($45 млрд) в год, что позволит временно снизить инфляцию на 2%.