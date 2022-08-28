ФРГ на несколько недель опережает план по заполнению газохранилищ

Германия опережает план по заполнению газохранилищ страны, заявленная на октябрь цель (85%) будет достигнута к началу сентября. Об этом сообщил в воскресенье журнал Der Spiegel со ссылкой на закрытую информацию министерства экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Газохранилища заполняются быстрее, чем предписано", - цитирует издание вице-канцлера ФРГ, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

Ранее правительство ФРГ обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища: к 1 октября - до 85%, к 1 ноября - до 95%. 23 августа заполненность превысила 80%.

ФРГ постепенно отказывается от атомной энергетики. Инфляция в ФРГ по итогам года может составить более 7%, в основном это связано с ростом цен на энергию. К 2045 году Берлин хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику.

Параллельно с этим Германия испытывает сложности с получением газа по трубопроводу "Северный поток". С середины июня эта магистраль была задействована лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности в связи с несвоевременным возвратом газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против РФ. Впоследствии прокачка сократилась до 20%.