На выборах в парламент Латвии лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"

Первое место на выборах в 14-й Сейм Латвии после подсчета 51,1% голосов занимает "Новое Единство" (17,75%), второе - Союз зеленых и крестьян (15,3%), замыкает тройку лидеров "Объединенный список" (10,82%), передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Далее следуют Национальное объединение - 9,35% голосов, "За стабильность!" - 6,64%, "Латвия на первом месте" - 5,93%, "Прогрессивные" - 5,55%, "Для развития/За!" - 5,11%, "Согласие" - 4,56%.

За ними идут "Каждому и каждой" с 3,57% голосов, Русский союз Латвии с 3,31%, "Консервативные" с 3,25%, "Суверенная власть" с 2,92% и "Республика" с 1,86%.

По последним данным, в парламентских выборах приняли участие более 59% латвийских граждан, обладающих правом голоса.