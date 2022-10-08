В Ирландии не менее трех человек погибли в результате взрыва на заправке

По меньшей мере три человека погибли в результате произошедшего в пятницу взрыва на заправочной станции в ирландском графстве Донегал. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал RTÉ.

Поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку несколько человек могут находиться под завалами. Причина взрыва пока не называется.

По данным RTÉ, взрыв прогремел около 15:15 по местному времени (18:15 GMT+4). На участке, где произошел инцидент, также находятся магазины, почтовое отделение и парикмахерская.