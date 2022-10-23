Президент Вучич объявил новый состав правительства Сербии

Президент Сербии Александар Вучич объявил новый состав правительства республики. Имена министров Вучич зачитал в воскресенье, выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Ана Брнабич, вице-премьер и министр иностранных дел - Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны - Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов - Синиша Мали", - объявил Вучич под аплодисменты членов партии, подчеркнув, что ЦК СПП поддержало состав правительства.

По словам Вучича, новый кабмин будет состоять из 25 министерств. Помимо премьера и вице-премьеров в него войдут министр внутренних дел Братислав Гашич, министр внутренней и внешней торговли Томислав Момирович, министр экономики Раде Баста, министр сельского хозяйства, лесных ресурсов и управления водными ресурсами Елена Танаскович, министр охраны окружающей среды Ирена Вуйович, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич, министр горной промышленности и энергетики Дубравка Негре.

Кресло министра юстиции займет Майя Попович, министра государственного и местного самоуправления - Александар Мартинович, министра по правам человека и меньшинств - Томислав Жигманов, министра европейской интеграции - Таня Мишчевич, министра образования - Бранко Ружич.

Министром науки, инноваций и технологического развития станет Елена Бегович, министром здравоохранения - Даница Груичич, министром труда, социальной защиты и по делам ветеранов - Никола Селакович, министром по делам семьи - Дария Кисич, министром туризма и молодежи - Хусейн Мемич, министром спорта - Зоран Гайич, министром культуры - Майя Гойкович и министром развития села - Милан Кркобабич.