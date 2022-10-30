Боррель осудил двойной теракт в Сомали, в котором погибли свыше 100 человек

Европейский союз решительно осуждает новую атаку террористической группировки "Аш-Шабаб" в минувшую субботу в сомалийской столице Могадишо, заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Эти бессмысленные нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц, включая женщин и детей, лишь напоминают нам о варварстве группы по отношению к собственному народу и раскрывают истинное лицемерие ее намерений", - говорится в опубликованном в воскресенье в Брюсселе коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Нападение на учреждение, занимающееся воспитанием будущего страны, только укрепляет приверженность Евросоюза поддержке народа Сомали и привлечению к ответственности тех, кто виновен в этом подлом и кровавом теракте, отметил Боррель.

"Наша решимость бороться с террористами и победить "Аш-Шабаб" сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Ранее сообщалось со ссылкой на заявление президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, что не менее 100 человек погибли в Могадишо в результате двойного теракта с использованием заминированных автомобилей у здания министерства образования страны.

По данным телеканала Euronews, среди жертв есть дети. Как минимум, 300 человек получили ранения.