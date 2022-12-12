"Тоттенхэм" разослал приглашения посмотреть полуфинал ЧМ с участием Англии после ее вылета

Пресс-служба клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» спустя несколько часов после поражения сборной Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2022 с командой Франции разослала болельщикам электронное письмо с предложением просмотреть полуфинал с участием англичан. Текст письма передает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Предлагаем посмотреть полуфинал чемпионата мира сборной Англии на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». На кону место в финале. Смогут ли подопечные Гарета Саутгейта выйти в первый финал чемпионата мира с 1966 года?» — сказано в письме.

Сборная Англии в четвертьфинальном матче уступила Франции со счетом 1:2. Действующие чемпионы мира открыли счет на 17-й минуте. В начале второго тайма Гарри Кейн реализовал пенальти и сравнял счет. За 12 минут до окончания игры французы вышли вперед. На 84-й минуте Гарри Кейн снова имел возможность сравнять счет, но не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, отправив мяч выше ворот.

14 декабря Франция встретится в полуфинале с главным открытием турнира — сборной Марокко.