ЕС не будет продлевать срок мандата наблюдательной миссии в Армении - Жозеп Боррель

БАКУ /Trend/ - Миссия наблюдателей ЕС в Армении завершит свою деятельность 19 декабря.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции в Брюсселе сказал в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вопрос был рассмотрен на заседании глав МИД стран ЕС 12 декабря в Брюсселе.

«Чтобы сохранить нашу роль как посредника в диалоге между Арменией и Азербайджаном, в Армению будет направлена группа для планирования возможной гражданской миссии», - сказал он.

Напомним, что Совет министров иностранных дел Европейского Союза на своем заседании 17 октября принял решение о размещении около 40 экспертов-наблюдателей Европейского Союза с армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью наблюдения, анализа и предоставления отчета о ситуации в регионе Южного Кавказа.

Отметим, что такое решение было принято после четырехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, которая будет действовать и на территории Азербайджана, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого, и после высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении.