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В Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI

Европа Материалы 2 января 2023 14:22 (UTC +04:00)
В Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI

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БАКУ/Trend/ - В Соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с папой на покое Бенедиктом XVI, сообщает Corriere della Sera. Тело понтифика выставлено в центре базилики без гроба, он одет в красное литургическое облачение и держит в руках розарий (четки для молитвы), передает Trend со ссылкой на kommersant.ru.

С самого утра выстроились очереди желающих проститься с умершим. Прощание продлится в общей сложности три дня. Сегодня, 2 января, церемонию посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. 5 января пройдут похороны. На них ожидается около 60 тыс. человек.

Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет. Он был первым действующим папой, ушедшим на покой по состоянию здоровья, последние десять лет жил в монастыре.

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