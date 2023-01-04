Во Франции эвакуировали учеников 20 школ после сообщений о бомбе

Около двух десятков учебных заведений во Франции во вторник сообщили об эвакуации после сообщений о взрывчатке, которые получили как сами сотрудники, так и родители учащихся. Об этом сообщает агентство France-Presse (АФП) со ссылкой на Минобразования Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что преподаватели получали соответствующие послания 2-3 января через специальный интернет-портал для связи с родителями и учениками, тогда как родителям приходили сообщения в популярных мессенджерах вроде WhatsApp и Snapchat. Во Франции занятия в большинстве учебных заведений возобновляются после праздников 3 января, из-за чего руководство некоторых школ и колледжей приняло решение в целях профилактики провести эвакуацию, чтобы специалисты могли осмотреть здания.