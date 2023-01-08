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Финляндия заявила, что не спешит вступить в НАТО раньше Швеции

Европа Материалы 8 января 2023 16:13 (UTC +04:00)
Финляндия заявила, что не спешит вступить в НАТО раньше Швеции

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Финляндия намерена дождаться, когда страны НАТО одобрят заявку Швеции на вступление в альянс. Как передает газета "Афтонбладет", об этом перед началом конференции "Народ и оборона" в воскресенье сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал", - сказал он.

По мнению главы МИД, Финляндия и Швеция завершат вместе процесс присоединения к Североатлантическому альянсу. В настоящее время 28 из 30 членов НАТО (кроме Венгрии и Турции) ратифицировали заявки двух стран.

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