Финляндия заявила, что не спешит вступить в НАТО раньше Швеции

Финляндия намерена дождаться, когда страны НАТО одобрят заявку Швеции на вступление в альянс. Как передает газета "Афтонбладет", об этом перед началом конференции "Народ и оборона" в воскресенье сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал", - сказал он.

По мнению главы МИД, Финляндия и Швеция завершат вместе процесс присоединения к Североатлантическому альянсу. В настоящее время 28 из 30 членов НАТО (кроме Венгрии и Турции) ратифицировали заявки двух стран.