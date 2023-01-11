Франция просит Испанию усилить миграционный контроль на границе

Власти Франции требуют от Испании большей координации между полицейскими органами обеих стран по миграционному контролю на границе. Об этом сообщила в среду газета La Vanguardia, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Между государствами существует 39 пограничных переходов, шесть из которых в настоящий момент закрыты. 19 января в Барселоне состоится двусторонний саммит с участием председателя правительства королевства Педро Санчеса и президента республики Эмманюэля Макрона. В ходе встречи будет подписан договор о дружбе и расширенном сотрудничестве.

Как пишет издание, Франция не торопится открывать все погранпереходы. Париж настаивает на усилении координации между правоохранительными органами двух стран для контроля за передвижением лиц, которые не являются гражданами государств - членов Евросоюза. Отмечается, что закрытые пограничные переходы могут быть открыты постепенно в будущем в случае расширения сотрудничества между полицейскими органами.