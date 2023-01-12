ЕС проведет второй саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня

Евросоюз проведет второй саммит Европейского политического сообщества с участием 47 лидеров государств в Кишиневе 1 июня. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в четверг в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вторая встреча Европейского политического сообщества пройдет в Кишиневе 1 июня. Темой встречи станет укрепление мира и защита общих европейских ценностей", - написал Мишель, отметив, что на этот саммит будут приглашены главы государств и правительств 47 стран.

Ранее в четверг пресс-служба президента Молдавии сообщила, что "заседание Европейского политического сообщества состоится 1 июня 2023 года в Кишиневе. Официальное приглашение по этому поводу было подписано президентом Молдавии Майей Санду и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и направлено главам государств и правительств стран - участниц". Уточняется, что участники саммита планируют обсудить совместные усилия для достижения мира на Украине, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.

Первый саммит так называемого Европейского политического сообщества - новой политической платформы, созданной Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, - состоялся 6 октября 2022 года в Праге с участием 44 стран. Как заявил тогда верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, саммит был призван послать сигнал России о новом миропорядке без нее. Практических результатов этот саммит не принес.