Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом (ФОТО)

При падении вертолета ГСЧС в городе Бровары под Киевом погибли 16 человек, включая высшее руководство МВД Украины. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в среду, 18 января, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр (Денис Монастырский), первый заместитель министра (Евгений Енин) и государственный секретарь (Юрий Лубкович)", – рассказал Клименко.

По его словам, всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета.

"22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", – добавил Клименко.