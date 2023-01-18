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Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом (ФОТО)

Европа Материалы 18 января 2023 12:26 (UTC +04:00)
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом (ФОТО)

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При падении вертолета ГСЧС в городе Бровары под Киевом погибли 16 человек, включая высшее руководство МВД Украины. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в среду, 18 января, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр (Денис Монастырский), первый заместитель министра (Евгений Енин) и государственный секретарь (Юрий Лубкович)", – рассказал Клименко.

По его словам, всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета.

"22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", – добавил Клименко.

Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом (ФОТО)
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом (ФОТО)
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом (ФОТО)
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом (ФОТО)
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