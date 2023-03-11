В Париже задержали пять человек перед акцией протеста против пенсионной реформы

Полицейские в Париже задержали пять человек перед началом демонстрации в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом говорится в сообщении префектуры столичной полиции, опубликованном в субботу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Манифестация 11 марта 2023 года. В 14 часов произведено 3 тыс. проверок перед акцией. Пять человек задержаны", - отмечается в тексте.

Полицейские не пояснили, кто именно и за какое правонарушение был задержан. Публикация сопровождается фотографиями сотрудников полиции, проверяющих содержимое сумок и рюкзаков прибывающих на демонстрацию.

Акция протеста против пенсионной реформы началась на площади Республики в центре Парижа в 14:00 (17:00 GMT+4). Ожидается, что колонна протестующих прибудет к конечной точке маршрута на площади Нации в восточной части города к 19:00 (22:00). По прогнозам правоохранительных органов, в столичной акции примут участие от 70 до 100 тыс. человек.