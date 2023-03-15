Евросоюз заключит с Pfizer новый контракт на поставку вакцин от коронавируса

Евросоюз согласовывает с американской компанией Pfizer условия нового контракта на поставку вакцин от COVID-19 до 2026 года. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на двух осведомленных о ходе переговоров лиц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение предусматривает отсрочку поставок до истощения уже имеющихся запасов и сокращение объемов закупок на 40% в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Стороны договорились о цене в $19 за ампулу.

Против такой сделки выступили Болгария, Венгрия, Литва и Польша. "По нашему мнению, подобные предложения не являются окончательным и справедливым решением проблемы избытка вакцин от COVID-19 и не соответствуют потребностям систем здравоохранения, граждан и финансовым интересам стран-членов", - говорится в их заявлении. Четверка предлагает ЕС выкупать вакцины у тех государств, которые в них не нуждаются. Недовольство соглашением высказала также Австрия.