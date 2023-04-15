Не менее 112 человек задержали в Париже на акциях против пенсионной реформы (ВИДЕО)

Более 100 человек задержаны в Париже на манифестациях против пенсионной реформы, основные положения которой в пятницу одобрил Конституционный совет Франции. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNews со ссылкой на префектуру столичной полиции.

По его данным, задержаны по меньшей мере 112 человек.

Согласно оценкам МВД республики, в акциях протеста в Париже в пятницу приняли участие около 4 тыс. человек.

Конституционный совет Франции признал законными основные положения пенсионной реформы, в том числе повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Президент Эмманюэль Макрон может подписать закон о реформе в ближайшее время.