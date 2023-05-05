Вучич назвал терактом стрельбу, в результате которой погибли восемь человек

Президент Сербии Александар Вучич назвал стрельбу в ночь на пятницу 5 мая, в результате который восемь человек погибли и 14 человек были ранены, террористическим актом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нападение сегодня ночью было террористическим актом, - заявил Вучич в пятницу в обращении к нации. - Наши антитеррористические силы получили задание схватить или ликвидировать террориста".

Президент отметил, что преступник задержан и больше никогда не увидит "белого света, никогда не выйдет из тюрьмы".

В ночь на пятницу в муниципалитете Младеновац молодой мужчина 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли восемь человек, были ранены 14. После продолжительной погони стрелявший задержан. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. В Сербии объявлен трехдневный траур.