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Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

Европа Материалы 15 мая 2023 07:26 (UTC +04:00)
Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обучить несколько батальонов украинских военных, предоставив им соответствующее вооружение и бронетехнику, сообщили СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов десятками единиц бронетехники и легких танков, включая AMX-10RC", - говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского.

В документе отмечается, что Франция "сосредоточит усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины".

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