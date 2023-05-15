Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обучить несколько батальонов украинских военных, предоставив им соответствующее вооружение и бронетехнику, сообщили СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов десятками единиц бронетехники и легких танков, включая AMX-10RC", - говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского.

В документе отмечается, что Франция "сосредоточит усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины".