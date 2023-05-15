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Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП стран Еврозоны в 2023 году до 1,1%

Европа Материалы 15 мая 2023 12:38 (UTC +04:00)
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП стран Еврозоны в 2023 году до 1,1%

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Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста ВВП стран Еврозоны в 2023 году до 1,1%, с 0,3% в осеннем прогнозе, по ЕС - до 1% с 0,3%. Об этом говорится в опубликованном в понедельник весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, Trend со ссылкой на ТАСС.

Инфляция в 2023 году ожидается на уровне 5,8%, в 2024 году она снизится до 2,8%, уровень безработицы будет колебаться незначительно, оставаясь выше 6%.

"Экономика ЕС смогла избежать рецессии и незначительно выросла (0,3% в годовом исчислении) в I квартале 2023 года", - заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

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