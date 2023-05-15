Еврокомиссар от Болгарии ушла в отставку, чтобы возглавить правительство страны

Еврокомиссар от Болгарии Мария Габриэль ушла в отставку, чтобы возглавить правительство страны. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комиссар Мария Габриэль проинформировала меня сегодня, что она получила мандат от президента Болгарии на формирование правительства. Поэтому она подала прошение об отставке, как член коллегии еврокомиссаров. Я приняла ее отставку", - сообщила фон дер Ляйен, поблагодарив Габриэль за работу.

Глава Еврокомиссии заявила, что прежний мандат Марии Габриэль будет разделен между двумя заместителями главы Еврокомиссии: Маргаритис Схинас займется вопросами молодежи, культуры и образования, а Маргрете Вестагер - исследованиями и инновациями.

Ранее в понедельник в Софии коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), первое по численности политическое объединение в болгарском парламенте, получила от президента Румена Радева мандат на право формирования правительства страны. На официальной церемонии в администрации президента документ был вручен Марии Габриэль.