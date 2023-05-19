Граждане Сербии передали в полицию свыше 26 тыс. нелегального оружия

Граждане Сербии с 8 мая передали в полицию свыше 26 тыс. единиц нелегального оружия, включая минно-взрывные устройства. Об этом в четверг заявила премьер-министр республики Ана Брнабич на заседании парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 8 по 17 мая в рамках акции разоружения Сербии граждане передали 26 339 единиц оружия, включая минно-взрывные устройства", - цитирует заявление Брнабич агентство Tanjug.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство Сербии также работает над аннулированием разрешений на оружие и "заберет до 90% оружия" у населения, что сделает республику более безопасной.