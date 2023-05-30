Евросоюз удвоил объем макрофинансовой помощи Молдове, предоставив почти 300 млн евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает Trend.

Согласно заявлению, "Совет принял решение увеличить практически вдвое объем макрофинансовой помощи Молдове, которая была согласована год назад. В апреле 2022 года Совет принял закон, который позволяет ЕС предоставить финансовую помощь Молдове в размере €150 млн. Сегодня Совет увеличил эту сумму на €145 млн, что означает, что общий объем помощи Молдавии составит €295 млн".

Документ также поясняет, что макрофинансовая помощь ЕС направлена на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ в Молдове, дополняя ресурсы, предоставляемые в рамках финансового соглашения с МВФ.