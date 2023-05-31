ЕК подготовила план ускоренной интеграции стран Балкан в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в среду о подготовке плана ускоренной интеграции стран Балкан в Евросоюз в условиях дестабилизации в регионе. Этот план включает несколько мер, таких как расширение финансовых дотаций этим странам и требование от них ускорить проведение реформ. Она озвучила эту инициативу на экспертном форуме в Братиславе, сообщает Trend.

Урсула фон дер Ляйен заявила: "Сегодня я хочу представить новую инициативу, направленную на активное развитие региона - новый план роста для Западных Балкан. В рамках этого плана предусмотрена ускоренная интеграция этих стран в единый рынок ЕС, расширение регионального экономического сотрудничества, а также ускорение ключевых реформ и увеличение финансовых дотаций из фондов, предназначенных для подготовки к вступлению в Евросоюз."