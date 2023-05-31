В соответствии с политикой диверсификации источников и маршрутов доставки энергоносителей, Венгрия выражает надежду на получение природного газа из Израиля в будущем. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, на пресс-конференции по итогам встречи с его израильским коллегой Эли Коэном, сообщает Trend.

"Венгрия серьезно стремится к диверсификации поставок природного газа и в предстоящие годы планирует получать его из наиболее широкого спектра источников. Мы заинтересованы в реализации соглашения о развитии энергетической инфраструктуры между Евросоюзом, Израилем и Египтом. Эти инициативы создадут возможность использования природного газа из Израиля для повышения энергобезопасности Венгрии", - подчеркнул глава МИД Венгрии в своем выступлении.

В то же время он отметил, что диверсификация направлена не на отказ от старых источников, а на привлечение новых.