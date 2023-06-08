Франция направит гуманитарную помощь Украине в связи с разрушением ГЭС

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою поддержку украинскому народу в связи с разрушением Каховской ГЭС и заявил о намерении направить неотложную гуманитарную помощь в ближайшее время, передает Trend.

В своем твиттере Макрон написал: "Я выразил президенту Зеленскому наше единство с украинским народом (...). В ближайшие часы мы отправим помощь, отвечающую срочным потребностям".

По информации, полученной от представителя Елисейского дворца, который разъяснил ситуацию телеканалу БФМ-ТВ, Франция планирует отправить около 10 тонн гуманитарной помощи, включая гигиенические принадлежности, оборудование для очистки воды и медикаменты.

В результате разрушения задвижек и других сооружений Каховской ГЭС в ночь на 6 июня произошло неконтролируемое сброс воды вниз по Днепру из Каховского водохранилища, находящегося на территории Херсонской и Запорожской областей.