Гуттериш не считает целесообразным повторение зерновой сделки

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН, Антониу Гуттериш, высказал мнение, что повторение зерновой сделки не имело бы смысла. В ходе беседы с представителями СМИ он отметил, что важно разработать новые условия, способствующие свободной навигации в водах Чёрного моря, передает Trend.

"Не вижу смысла в повторении "зерновой сделки"," - подчеркнул он. Зерновая сделка прекратила своё существование 17 июля, когда российское руководство отказалось продлевать соглашение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, пояснил, что такое решение было обусловлено систематическим невыполнением установленных Москвой условий в рамках сделки.