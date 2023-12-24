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Вучич: Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб

Европа Материалы 24 декабря 2023 23:46 (UTC +04:00)
Вучич: Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заранее информированные иностранные спецслужбы предостерегли силовые органы Сербии о готовящихся беспорядках и замыслах захвата здания городской администрации в Белграде, принадлежащих сторонникам оппозиции.

Таково заявление, сделанное президентом республики Александаром Вучичем в ходе неотложного обращения к нации, передает Trend.

"Мы дней несколько предупреждаем об иностранном факторе, который активно развивается. Многие избегали осознания и не желали воспринимать, что происходит. Выражаем благодарность тем иностранным службам, которые дали нам понять, что они знают об угрозе, предоставив информацию нашим спецслужбам. Они оперативно отреагировали и были в курсе планов злоумышленников", - отметил он.

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