Стало известно, сколько Германия потратила средств на помощь Украине за два года

БАКУ /Trend/ - Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил €32 млрд за два года.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении кабмина ФРГ, приуроченном ко второй годовщине начала войны.

«Мы будем поддерживать Украину сколько необходимо. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине помощь «на общую сумму около €32 млрд — в виде гуманитарной поддержки, прямых выплат или в виде вооружений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на 2024 год в бюджете Германии заложено от 7 до 8 млрд евро на нужды Украины.