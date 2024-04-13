Нидерланды закрывают посольство в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Нидерланды 14 апреля закроют свое посольство в Тегеране (Иран) и консульство в Эрбиле (Ирак) в качестве меры предосторожности.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Нидерландов, передает Trend.

Согласно информации, это решение принято из-за растущей напряженности между Ираном и Израилем.

Министерство заявило, что в воскресенье примет решение о том, будут ли соответствующие консульские учреждения работать в понедельник.

Отметим, что 1 апреля в результате удара израильских ВВС по столице Сирии, Дамаску, в районе Меззе погибли 13 человек, в том числе командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана по Сирии и Ливану генерал Мохаммед Реза Захеди и его заместитель Мохаммед Хаджи Рахими. После этого напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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