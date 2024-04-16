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Министры иностранных дел и обороны ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана

Европа Материалы 16 апреля 2024 22:49 (UTC +04:00)
Министры иностранных дел и обороны ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел и обороны Евросоюза 22 апреля проведут плановое заседание.

Как передает Trend, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, на заседании будет обсуждаться ситуация, связанная с нападением Ирана на Израиль.

"В следующий понедельник состоится плановое заседание глав министерств иностранных дел и обороны. Мы обсудим этот вопрос с нашими коллегами из Персидского залива", - сказал Боррель.

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