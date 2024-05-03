Франция и Япония договорились укреплять военное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились подготовить соглашение о взаимодействии национальных вооруженных сил.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении, распространенном Елисейским дворцом после встречи глав двух государств в Париже.

Сообщается, что на встрече было решено усилить стратегическое сотрудничество в вопросах обороны между Францией и Японией:

"Стороны начнут процесс переговоров по заключению соглашения о развитии оперативного сотрудничества между французской армией и силами самообороны Японии".