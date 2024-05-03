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Франция и Япония договорились укреплять военное сотрудничество

Европа Материалы 3 мая 2024 02:30 (UTC +04:00)
Франция и Япония договорились укреплять военное сотрудничество

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились подготовить соглашение о взаимодействии национальных вооруженных сил.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении, распространенном Елисейским дворцом после встречи глав двух государств в Париже.

Сообщается, что на встрече было решено усилить стратегическое сотрудничество в вопросах обороны между Францией и Японией:

"Стороны начнут процесс переговоров по заключению соглашения о развитии оперативного сотрудничества между французской армией и силами самообороны Японии".

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