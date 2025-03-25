БАКУ/Trend/ - Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси, передает во вторник Trend со ссылкой на сайт президента Беларуси.

Церемония инаугурации состоялась в Зале торжественных церемоний - самом большом во Дворце Независимости.

На церемонию были приглашены более 1100 человек.

"Я прежде всего хотел бы поздравить всех нас с победой на выборах. Это победа не только моя, Президента, но и миллионов наших белорусов. 26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого - все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!" - заявил Александр Лукашенко на церемонии инаугурации.

Александр Лукашенко поблагодарил всех избирателей за отданные ему голоса, за веру в принципы и ценности, которые лежат в основе достижений суверенной Беларуси. "Наших с вами достижений, - отметил он. - К своим победам мы пришли вместе!"