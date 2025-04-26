Папу Римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре

БАКУ /Trend/ - В Риме похоронили Папу Римского Франциска. Гроб с телом 266-го понтифика опустили в могилу в церкви Богоматери Великой (папской базилике Санта-Мария-Маджоре).

Как сообщает Trend, церемония погребения прошла в присутствии узкого круга людей, включая нескольких кардиналов. Трансляция не велась.

Папа Римский сам при жизни выбрал место своего захоронения. Франциск стал восьмым по счету понтификом, похороненным в этой церкви.

На площади Святого Петра и вокруг во время службы, по данным римских властей, находились 250 тыс. человек. Еще около 150 тыс. провожали гроб на улицах Рима по маршруту следования из Ватикана к месту погребения.

Как сообщили в службе печати Святого Престола, уже с утра воскресенья захоронение будет доступно для поклонения.

Аргентинец Хорхе Марио Бергольо был избран на папский престол в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI. Он умер 21 апреля в возрасте 88 лет на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет католики и православные отмечали одновременно. 20 апреля Франциск благословил верующих по поводу Пасхи. Утром следующего дня он умер от инсульта, возникшего на фоне хронических заболеваний и вызвавшего кому и остановку сердца.

Дату конклава (закрытых выборов Папы Римского) должны определить кардиналы на общей конгрегации. Согласно принятым нормам, он может начаться не раньше чем через 15 дней и не позже, чем через 20 после смерти понтифика. Наблюдатели называют как возможную дату начала – 5-6 мая.

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