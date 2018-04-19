Армия Израиля в День независимости по ошибке вызвала сотни резервистов

Израильская армия в четверг, в День независимости Израиля по еврейскому календарю, по ошибке разослала сотням резервистов сообщения о срочной мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Гаарец".

Как отмечает газета, сообщения о срочном призыве поступили на мобильные телефоны резервистов из 98 подразделения около 7.30 утра. Армия оперативно заметила ошибочную рассылку и уже спустя несколько минут разослала сообщения об отмене мобилизации.

"Сегодня утром по ошибке было разослано сообщение о мобилизации. Речь идет о неполадке, которая проверяется. Мы заявляем, что никакой мобилизации резервистов нет", — говорится в Twitter армейской пресс-службы.

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