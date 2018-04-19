Армия Израиля в День независимости по ошибке вызвала сотни резервистов

19 апреля 2018 12:33 (UTC+04:00)

Израильская армия в четверг, в День независимости Израиля по еврейскому календарю, по ошибке разослала сотням резервистов сообщения о срочной мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Гаарец".

Как отмечает газета, сообщения о срочном призыве поступили на мобильные телефоны резервистов из 98 подразделения около 7.30 утра. Армия оперативно заметила ошибочную рассылку и уже спустя несколько минут разослала сообщения об отмене мобилизации.

"Сегодня утром по ошибке было разослано сообщение о мобилизации. Речь идет о неполадке, которая проверяется. Мы заявляем, что никакой мобилизации резервистов нет", — говорится в Twitter армейской пресс-службы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лев Спивак: Стабильная экономическая и политическая обстановка в Азербайджане сохранится и в будущем
Политика 11:18
Лукашенко направил поздравление с 70-й годовщиной независимости Израиля
Беларусь 09:41
В Израиле в преддверии 70-летия образования государства чтят погибших в войнах и терактах
Израиль 18 апреля 18:09
Новый способ лечения рака легких открыли в Израиле
Израиль 18 апреля 15:34
СМИ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии
Израиль 18 апреля 12:34
Пятеро человек ранены в результате удара армии Израиля по позиции ХАМАС
Израиль 18 апреля 09:33
Армия Израиля атаковала позицию ХАМАС
Израиль 18 апреля 00:48
Израильская армия применила слезоточивый газ на Западном берегу
Израиль 17 апреля 20:42
ООН осудила Израиль за стрельбу по палестинцам на границе с сектором Газа
В мире 17 апреля 19:32
Израиль ждет репатриантов из Великобритании
Израиль 17 апреля 18:05
Открытие железной дороги Иерусалим–Тель-Авив откладывается
Израиль 17 апреля 16:00
На израильских вокзалах будут выдавать «общественные» велосипеды
Израиль 17 апреля 12:28
В "Мосаде" прошло специальное мероприятие, посвященное 70-летию Израиля
Израиль 17 апреля 09:54
За 70 лет население Израиля увеличилось в одиннадцать раз
Израиль 16 апреля 16:20
Американский политолог: В Азербайджане сформирована благоприятная атмосфера для всех народов
Политика 16 апреля 13:05
В Израиле открылся купальный сезон
Израиль 16 апреля 09:46
В Израиле назвали удар западной коалиции важным сигналом для Сирии
Израиль 14 апреля 10:27
Прекращено движение поездов между Хоф а-Кармель и Нетанией
Израиль 13 апреля 21:01