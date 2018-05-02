В Иерусалиме неизвестный попытался наехать на полицейских

Неизвестный попытался совершить наезд на сотрудников полиции у Национальной штаб-квартиры израильской полиции в Иерусалиме, никто не пострадал, водитель скрылся, передает РИА Новости.

"Некоторое время назад была совершена попытка наезда на полицейских на перекрестке у Национальной штаб-квартиры израильской полиции (в Иерусалиме). Пострадавших нет", — сообщается в Twitter израильской полиции.

По данным правоохранительных органов, "транспортное средство направилось в сторону полицейских, которые стояли на автобусной остановке". "Автомобиль никого не задел и скрылся с места происшествия. Ведутся поиски водителя", — говорится в публикации.

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