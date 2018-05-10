Либерман рассказал о переговорах с Россией в ночь ударов по Сирии

10 мая 2018 11:32 (UTC+04:00)

Израиль минувшей ночью задействовал каналы коммуникации с Россией и США на фоне обмена ударами с иранскими силами в Сирии, сообщил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, передает РИА Новости.

Выступая на международной конференции в Герцлии, он впервые прокомментировал ракетный обстрел Голанских высот и ответные бомбардировки десятков целей в Сирии.

"Только минувшей ночью мы говорили с русскими и американцами на военном уровне. Эта возможность, которую многие принимают как должное. Поверьте, это не так. Страны, более крупные, более важные, чем мы, порой не имеют этого — возможности коммуницировать на самом высоком уровне с двумя крупнейшими сверхдержавами в мире", — сказал Либерман.

Представитель армейского командования ранее сообщил, что израильские военные заблаговременно предупредили российских коллег об ударах по иранцам. Для этого была задействована "горячая линия", которая действует с 2015 года, позволяя обеим странам избегать конфликтных ситуаций в Сирии.

"Этот открытый диалог позволяет нам избегать ненужной конфронтации… Не все можно сделать силами армии, дипломатические отношения имеют ключевое значение", — сказал Либерман, отметив, что израильские интересы не всегда совпадают с российскими.

Сам он недавно побывал с визитом в США, а накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Москву, где, по его собственным словам, обсуждал "напряженность" на северных границах Израиля.

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