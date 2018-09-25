Биньямин Нетаньяху анонсировал встречу российских и израильских военных

25 сентября 2018 16:36 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о проведении в ближайшее время встречи российской и израильской военных делегаций для обсуждения координации действий в Сирии, передает РИА Новости.

"Мы по-прежнему будем действовать против усиления иранского присутствия в Сирии и продолжим координацию между Армией обороны Израиля и Вооруженными силами РФ. Я договорился с президентом (России Владимиром) Путиным, что рабочие группы… встретятся в ближайшее время для достижения этой цели", — сказал Нетаньяху перед отлетом в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН.

После гибели на прошлой неделе российского самолета-разведчика Ил-20 Нетаньяху дважды говорил по телефону с Путиным. Последняя их беседа состоялась накануне, после того, как российские военные анонсировали комплекс ответных мер, включая передачу сирийцам системы ПВО С-300.

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