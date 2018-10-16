Нетаньяху считает дружбу с Путиным важной для безопасности Израиля

16 октября 2018 12:59 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и высоко ценит дружеские отношения с ним, видя в них возможность справляться со "сложнейшими вызовами в регионе", передает во вторник РИА Новости.

Даже после гибели в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20, ставшей проверкой на прочность для отношений двух стран, оба лидера уже минимум трижды говорили по телефону.

"Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение", — сказал глава правительства, выступая на открытии зимней сессии Кнессета.

"Это позволяет нам справляться со сложнейшими вызовами в нашем регионе. Эта связь важна для безопасности Государства Израиль", — добавил он.

После последнего телефонного разговора с Путиным Нетаньяху объявил о готовности в ближайшее время встретиться с ним лично. В Кремле не исключили такой возможности, но дали понять, что дата саммита еще не согласована.

Израиль заинтересован в первую очередь в сохранении координации с Россией в Сирии, видя в существующих механизмах "деконфликтинга" возможность продолжать военные операции против присутствия Ирана в соседней стране.

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