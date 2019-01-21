ВВС Израиля нанесли три авиаудара по территории Сирии

21 января 2019 10:36 (UTC+04:00)

ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений, погибли четыре и ранены шесть сирийских военных, сообщает национальный центр управления обороной РФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать первого января 2019 года в период с 02.11 до 02.56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Погибли четверо сирийских военнослужащих, шесть ранены.

"В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска", - добавляется в сообщении.

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