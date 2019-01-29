Алжир и Тунис запретили Нетаньяху пролет через свое воздушное пространство

29 января 2019 14:55 (UTC+04:00)

Скандал с участием двух стран северной Африки разразился вокруг визита израильского премьер-министра в Марокко, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Биньямин Нетаньяху должен отправиться с официальным визитом в эту страну в марте, однако, Алжир и Тунис запретили его самолету пролет над своим воздушным пространством.

«Поговорить» на эту тему с Алжиром и Тунисом пытались Саудовская Аравия, США и Франция. Более того, двум арабским странам было обещано, что Нетаньяху полетит втайне, чтобы не вызвать возмущение общественности, но отказ остался неизменным.

Франция предлагала договориться с Марокко, чтобы власти этой страны прислали за Нетаньяху свой самолет, но Алжир и Тунис считают, что важен сам пассажир, а не авиакомпания.

13 канал израильского телевидения сообщает, что в Марокко попросили перенести визит, хотя в Рабат существует и кружной путь через Испанию. Если визит состоится, самолету Нетаньяху придется выбрать именно этот маршрут.

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