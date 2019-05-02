Израиль нанес авиаудары по целям ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью

2 мая 2019 07:02 (UTC+04:00)

Израильские военные нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - отмечено в заявлении.

В конце апреля Армия обороны Израиля сообщила о создании специальных средств, позволяющих засекать и перехватывать воздушные змеи и шары с прикрепленными горящими предметами на границе с сектором Газа.

Палестинские радикалы начали запускать по воздуху горящие предметы в сторону еврейского государства в ходе массовых выступлений на границе Газы, начавшихся в марте 2018 года. Израиль считает эту деятельность терроризмом. Жертв в результате нее нет, но ущерб исчисляется миллионами долларов.

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