Кушнер: сделка века - хорошее начало

Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что верит в то, что новый план урегулирования палестино-израильского конфликта является “хорошей начальной точкой”, передает Trend со ссылкой на Mignews.com



На официальном ужине в Washington Institute for Near East Policy Кушнер заявил: “То, что нам удалось организовать -это решение, которое, как мы верим является хорошим стартовым пунктом для политических проблем, и контру того, что можно сделать для того, чтобы помочь этим людям начать лучшую жизнь”.



Кушнер добавил: "Я надеюсь, что обе стороны это хорошо изучат - израильская сторона и палестинская сторона, до того, как будут предприняты любые односторонние шаги".



Кушнер и его команда работают над “сделкой века” два года. За это время администрация Трампа перевела американское посольство в Иерусалим, из-за чего палестинцы приостановили свое участие в мирных переговорах.



Предполагается, что Кушнер огласит свой план по окончании мусульманского фестиваля Рамадан в июне.



Кушнер сказал: Передо мной поставили задачу постараться найти решение для двух сторон, и мне представляется, нам удалось создать рамки, которые можно назвать реалистичным. Это можно сделать, и это что-то, от чего обеим сторонам станет лучше”.



Трамп, во многих своих важных инициатив полагается на Кушнера, который начинает играть все большую роль в администрации. Тот помог в разработке реформы тюрем, заключении нового торгового соглашения с Мексикой и сейчас занят разработкой реформы иммиграции.



Ближневосточный план Кушнера состоит из двух главных компонентов. Политическая часть посвящена основным проблемам - таким, как статус Иерусалима, а экономическая часть нацелена на усиление экономики Иерусалима. Кушнер обещает, что Америка “не будет навязывать своей воли региону, он отказывается сообщить, является ли формула “два государства для двух народов” частью плана.

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