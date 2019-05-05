Девять палестинцев убиты в результате ударов Израиля по сектору Газа

5 мая 2019 05:56 (UTC+04:00)

Девять человек погибли в результате авиаударов израильских сил по палестинскому сектору Газа. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, девятой жертвой израильских атак стал арабский юноша, погибший при разрыве ракеты в лагере Бурейдж, расположенном в центральной части сектора.

Ранее сообщалось, что минувшим днем при налете на южные районы Газы стали 37-летняя беременная палестинка и ее годовалая дочь. Ранее днем в результате авиаудара погиб палестинский подросток.

Позднее газета The Times of Israel сообщила, что израильтянин, который несколько часов назад получил ранение при атаке, умер в городе Ашкелон. По имеющимся данным, мужчина умер от ран, полученных в результате обстрела одного из кварталов Ашкелона.

Ранее официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд указал, что двое израильтян получили в субботу ранения в результате ракетных обстрелов израильских городов из сектора Газа. По его словам, в Ашкелоне, расположенном на юге страны, "в результате обстрела ранения средней степени тяжести получил израильтянин, который эвакуирован в госпиталь для лечения". Кроме того, при разрыве ракеты в городе Кирьят-Ят тяжелые ранения получила женщина, которая тоже была госпитализирована.

Палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю. В ответ, как сообщила пресс-служба армии еврейского государства, израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава. По данным израильских военных, целями атак являются тренировочные базы, оружейные цеха и туннели, прорытые под границей в южной части анклава. По подсчетам израильтян, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести палестинских боевиков.

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