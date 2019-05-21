Израильские специалисты изобрели революционного робота

21 мая 2019 09:55 (UTC+04:00)

Первый экспериментальный робот-дрон, который летает как обычный квадрокоптер, движется по пересеченной местности и складывается в труднодоступных местах, используя те же моторы, был разработан исследователями из Университета Бен-Гурион в Негеве, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

По словам ученых, аппарат может передвигаться по суше и по воздуху, а также способен протискиваться в узкие щели.

Уникальный робот был представлен вниманию гостей Международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации 2019 года в Монреале на этой неделе.

Специалисты также отмечают, что робот по имени FSTAR может передвигаться по ступенькам или по трубам, развивая скорость до 2,6 метра в секунду и потребляя совсем немного энергии.

FSTAR действительно многофункциональный робот: его можно использовать для доставки товаров, при проведении поисковых и спасательных операций, и даже в сельском хозяйстве, кинематографе, антитеррористической деятельности.

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